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Москва 24

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Культура

16:57

Москва 24: каким будет II Фестиваль московских театров кукол "Ярмарка"

культура пресс-конференция

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

11 ноября в здании правительства Москвы пройдет пресс-конференция, посвященная II Фестивалю московских театров кукол "Ярмарка" и празднованию 90-летия Московского театра кукол.

Фестиваль будет проходить в столице с 13 по 20 ноября. За 8 фестивальных дней на 7 площадках 12 государственных и независимых театров кукол покажут 18 лучших спектаклей.

Гости фестиваля смогут познакомиться с различными направлениями: марионетками, театром теней, традиционным вертепом. Постановки будут адресованы зрителям всех возрастов.

Подробнее о фестивале и юбилейных мероприятиях расскажут:

  • Александр Кибовский, руководитель департамента культуры Москвы;
  • Михаил Швыдкой, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству;
  • Любовь Духанина, заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке;
  • Ольга Казакова, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре;
  • Наталия Пилюс, член комитета Госдумы по культуре;
  • Борис Голдовский, автор идеи и арт-директор фестиваля, художественный руководитель Московского театра кукол;
  • Елена Харламова, министр культуры Московской области;
  • директора и художественные руководители московских театров кукол.

Смотрите прямую трансляцию 11 ноября в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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