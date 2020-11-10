Москва 24: каким будет II Фестиваль московских театров кукол "Ярмарка"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

11 ноября в здании правительства Москвы пройдет пресс-конференция, посвященная II Фестивалю московских театров кукол "Ярмарка" и празднованию 90-летия Московского театра кукол.

Фестиваль будет проходить в столице с 13 по 20 ноября. За 8 фестивальных дней на 7 площадках 12 государственных и независимых театров кукол покажут 18 лучших спектаклей.

Гости фестиваля смогут познакомиться с различными направлениями: марионетками, театром теней, традиционным вертепом. Постановки будут адресованы зрителям всех возрастов.

Подробнее о фестивале и юбилейных мероприятиях расскажут:



Александр Кибовский, руководитель департамента культуры Москвы;

Михаил Швыдкой, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству;

Любовь Духанина, заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке;

Ольга Казакова, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре;

Наталия Пилюс, член комитета Госдумы по культуре;

Борис Голдовский, автор идеи и арт-директор фестиваля, художественный руководитель Московского театра кукол;

Елена Харламова, министр культуры Московской области;

директора и художественные руководители московских театров кукол.

Смотрите прямую трансляцию 11 ноября в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.