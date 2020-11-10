В пространстве Театра Наций поставят спектакль по повести Астрид Линдгрен

Фото: vk.com/theatre_of_nations
В новом пространстве Театра Наций пройдет премьера спектакля "На острове Сальткрока". Зрители смогут увидеть спектакль по повести Астрид Линдгрен 22 ноября, 6, 26 и 27 декабря.
В спектакле заняты актриса Елена Дементьева и музыкант Вячеслав Жуков. Они создают спектакль на глазах у зрителей с помощью обычных предметов дачного быта – часов с кукушкой, старой лейки, ржавого таза, ретромагнитофона, диапроектора с забавными иллюстрациями.
"Этот проект – продолжение наших творческих театральных чтений, которые начались постановкой "Чарльз Диккенс. Таинственная история с приведениями". Мы мечтаем привить детям любовь к литературе, к природе, на некоторое время вырвать их из привычной городской среды. Наши спектакли – это повод для диалога родителей и ребенка, почва для их последующего общения", – говорит режиссер Полина Стружкова.
Герои повести Линдгрен – семья Мелькерсон из Стокгольма: отец и четверо детей, которые отправляются на маленький остров в Балтийском море, чтобы провести вместе летние каникулы. По сюжету один из сыновей Пелле мечтает о домашнем животном и хочет в будущем связать с животными свою профессию. Несмотря на печальный опыт с первым питомцем, он обретает еще одного верного друга – собаку.
Премьера "На острове Сальткрока" состоится при поддержке Центра реабилитации временно бездомных животных "Юна". После спектаклей педагог центра проведет с детьми урок об ответственном отношении к животным.
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