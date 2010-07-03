В саду "Эрмитаж" в сентябре отпразднуют 250-летие со дня рождения баснописца Крылова

Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В саду "Эрмитаж" 21 и 22 сентября пройдет празднование 250-летия со дня рождения баснописца Ивана Крылова. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.
"Театральные постановки, мастер-классы, литературные чтения и гастрономические диковинки ждут 21 и 22 сентября гостей сада "Эрмитаж". Там состоится праздник "Крылов-фест", посвященный 250-летию со дня рождения Ивана Крылова. Столичные библиотеки подготовили насыщенную развлекательную программу, которая понравится и детям, и взрослым", – сказано в сообщении.
Фестиваль пройдет в рамках федеральной социальной программы "Десятилетие детства". Юные гости "Крылов-феста" смогут лучше узнать творчество знаменитого баснописца, поучаствовать в театрализованных представлениях по мотивам его произведений. Актеры московских театров буду читать его произведения. Отмечается, что на фестивале будут подавать блюда, которые Крылов упоминал в своих баснях.
Глава департамента культуры Александр Кибовский сказал, что классика русской литературы остается актуальной даже спустя века, и Крылов – один из лучших баснописцев в истории, автор более 200 басен, друг Александра Пушкина и величайший представитель своего жанра.
Вход на фестиваль свободный. Мероприятия будут проходить с 11 утра до 9 вечера.
Ранее в саду "Эрмитаж" прошел литературно-музыкальный фестиваль "Sолома". Уже несколько лет организаторы получают огромное количество заявок от музыкальных групп с просьбой дать возможность выступить на сцене фестиваля. Самые талантливые получают такую возможность на исторической сцене сада "Эрмитаж".
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: