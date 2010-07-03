В саду "Эрмитаж" в сентябре отпразднуют 250-летие со дня рождения баснописца Крылова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В саду "Эрмитаж" 21 и 22 сентября пройдет празднование 250-летия со дня рождения баснописца Ивана Крылова. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

"Театральные постановки, мастер-классы, литературные чтения и гастрономические диковинки ждут 21 и 22 сентября гостей сада "Эрмитаж". Там состоится праздник "Крылов-фест", посвященный 250-летию со дня рождения Ивана Крылова. Столичные библиотеки подготовили насыщенную развлекательную программу, которая понравится и детям, и взрослым", – сказано в сообщении.

Фестиваль пройдет в рамках федеральной социальной программы "Десятилетие детства". Юные гости "Крылов-феста" смогут лучше узнать творчество знаменитого баснописца, поучаствовать в театрализованных представлениях по мотивам его произведений. Актеры московских театров буду читать его произведения. Отмечается, что на фестивале будут подавать блюда, которые Крылов упоминал в своих баснях.

Глава департамента культуры Александр Кибовский сказал, что классика русской литературы остается актуальной даже спустя века, и Крылов – один из лучших баснописцев в истории, автор более 200 басен, друг Александра Пушкина и величайший представитель своего жанра.

Вход на фестиваль свободный. Мероприятия будут проходить с 11 утра до 9 вечера.

Ранее в саду "Эрмитаж" прошел литературно-музыкальный фестиваль "Sолома". Уже несколько лет организаторы получают огромное количество заявок от музыкальных групп с просьбой дать возможность выступить на сцене фестиваля. Самые талантливые получают такую возможность на исторической сцене сада "Эрмитаж".

