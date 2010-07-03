"Зулейха открывает глаза" станет хедлайнером фестиваля "БеспринцЫпные чтения 2019"

Скриншот видео YouTube/Кинокомпания "Русское"

20 июля в саду "Эрмитаж" пройдет гала-концерт всероссийского литературно-театрального фестиваля "БеспринцЫпные чтения" с участием Алены Долецкой, Евгения Стычкина, Максима Матвеева, Полины Максимовой и других. Одним из хедлайнеров фестиваля станет бестселлер Гузели Яхиной "Зулейха открывает глаза".

В 13:00 актриса Чулпан Хаматова под присмотром автора прочтет отрывок из книги, в экранизации которой она сыграла главную роль. А в завершение фестиваля, в 21:00, на площадке летнего кинотеатра "КАРО Эрмитаж" (Каретный Ряд, владение 3) состоится показ фрагмента многосерийного фильма "Зулейха открывает глаза" и public talk с создателями и актерами.

Модератором встречи выступит писатель Александр Цыпкин. Вход на кинопоказ свободный.

Сериал "Зулейха открывает глаза", снятый кинокомпанией "Русское" по заказу канала "Россия 1", рассказывает о тяжелой судьбе раскулаченной татарской крестьянки, которую с сотнями других переселенцев отправляют по каторжному маршруту в Сибирь. Главные роли в экранизации исполнили Чулпан Хаматова, Евгений Морозов, Юлия Пересильд, Сергей Маковецкий, Роман Мадянов, Роза Хайруллина, Рамиль Сабитов, Елена Шевченко, Александр Сирин, Александр Баширов и Дмитрий Куличков. Режиссер-постановщик – Егор Анашкин.

Видео: YouTube/Кинокомпания "Русское"

Премьера драмы "Зулейха открывает глаза" состоится в новом сезоне на канале "Россия 1".

Фестиваль "БеспринцЫпные чтения" – создание платформы для поиска новых имен в российской литературе и театре, знакомство с уже известными авторами и популяризация современной литературы через участие в проекте знаменитых артистов. За три года прошло более 200 "Чтений" в 15 странах. Со сцены звучали произведения Наринэ Абгарян, Марины Степновой, Андрея Аствацатурова, Маши Трауб и ряда других авторов. В проекте принимают участие ведущие российские актеры: Константин Хабенский, Ингеборга Дапкунайте, Данила Козловский, Сергей Гармаш, Анна Михалкова, Виктория Исакова, Николай Фоменко, Ксения Раппопорт, Катерина Шпица, Павел Табаков и другие.

