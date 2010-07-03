"Зулейха открывает глаза" станет хедлайнером фестиваля "БеспринцЫпные чтения 2019"

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Скриншот видео YouTube/Кинокомпания "Русское"
20 июля в саду "Эрмитаж" пройдет гала-концерт всероссийского литературно-театрального фестиваля "БеспринцЫпные чтения" с участием Алены Долецкой, Евгения Стычкина, Максима Матвеева, Полины Максимовой и других. Одним из хедлайнеров фестиваля станет бестселлер Гузели Яхиной "Зулейха открывает глаза".
В 13:00 актриса Чулпан Хаматова под присмотром автора прочтет отрывок из книги, в экранизации которой она сыграла главную роль. А в завершение фестиваля, в 21:00, на площадке летнего кинотеатра "КАРО Эрмитаж" (Каретный Ряд, владение 3) состоится показ фрагмента многосерийного фильма "Зулейха открывает глаза" и public talk с создателями и актерами.
Модератором встречи выступит писатель Александр Цыпкин. Вход на кинопоказ свободный.
Сериал "Зулейха открывает глаза", снятый кинокомпанией "Русское" по заказу канала "Россия 1", рассказывает о тяжелой судьбе раскулаченной татарской крестьянки, которую с сотнями других переселенцев отправляют по каторжному маршруту в Сибирь. Главные роли в экранизации исполнили Чулпан Хаматова, Евгений Морозов, Юлия Пересильд, Сергей Маковецкий, Роман Мадянов, Роза Хайруллина, Рамиль Сабитов, Елена Шевченко, Александр Сирин, Александр Баширов и Дмитрий Куличков. Режиссер-постановщик – Егор Анашкин.
Видео: YouTube/Кинокомпания "Русское"
Премьера драмы "Зулейха открывает глаза" состоится в новом сезоне на канале "Россия 1".
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