Скончалась актриса Валентина Кортезе

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Итальянская актриса Валентина Кортезе скончалась в Милане. Ей было 96 лет, сообщает агентство ANSA. Причины смерти не уточняются.

Глава Ассоциации работников искусства Италии Карло Фонтата заявил, что смерть актрисы – огромная потеря для всех, кто видел ее на сцене.

Свою карьеру Кортезе начала с фильмов военных лет в Италии, после чего перебралась в США. Сотрудничала с режиссерами Микеланджело Антониони, Витторио Гассманом, Федерико Феллини, Франко Дзеффирелли, Франко Росси и Франсуа Трюффо.

Сыграла более 100 ролей в фильмах. Среди них сразу две роли в экранизации "Отверженных". Много работала на сцене. Последней киноработой Кортезе стала роль самой себя в фильме "Дива" (2017).