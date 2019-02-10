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12:25

Органист Кэмерон Карпентер выступит в "Зарядье"

культура

12:25

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Фото: ТАСС/Zuma/Michal Krumphanzl

Знаменитый органист Кэмерон Карпентер, чей сольный альбом был номинирован на премию "Грэмми", сыграет в Московском концертном зале "Зарядье". Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

Выступление состоится 15 апреля. В ближайшее время билеты на мероприятие поступят в продажу.

Репертуар артиста сочетает в себе классику и современные композиции. Он также играет произведения, предназначенные для других музыкальных инструментов, и импровизации в стилях фолк, джаз, соул, диско и поп.

В распоряжении Карпентера единственный в мире личный концертный орган. Он состоит из шестиклавиатурной консоли, 52-канальной акустической системы, масштабируемой под размер любого зала, и прибора для управления.

Среди других ожидаемых выступлений грядущей весны премьера оперы в стиле танго "Мария де Буэнос-Айрес". Ее покажут 8 и 22 марта в Московском культурном фольклорном центре имени Людмилы Рюминой. Отмечается, что в основу постановки легла одноименная опера-танго аргентинского композитора Астора Пьяццоллы.

В середине января виолончелист и органист Александр Князев сыграл "Искусство фуги". Это наиболее загадочное и грандиозное творение композитора Иоганна Себастьяна Баха.

культура

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