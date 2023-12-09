Выставку техники "Моторы войны" за 2 года посетили более 45 тысяч жителей и гостей Москвы

Фото: i.transport.mos.ru

Более 45 тысяч человек посетили выставку техники "Моторы войны". Как пишет столичный Дептранс в своем телеграм-канале, она появилась 2 года назад.

"В экспозиции более 150 экземпляров военных машин, 17 из них существуют в мире в единственном экземпляре", – напомнили в ведомстве.

На выставке также можно увидеть и гражданскую технику первой половины 20 века. Кроме того, каждую субботу месяца в 12 часов технику можно увидеть в движении – во время специального динамического показа.



"Моторы войны" открылись на Рогожском валу в декабре 2021 года в честь годовщины Битвы за Москву. Тут, в частности, представлен первый советский артиллерийский тягач "Коминтерн" и "Катюша".

Ранее Музей транспорта и ВДНХ пригласили горожан на совместные экскурсии по случаю начала работы катка на площади Промышленности ВДНХ 24 ноября. Отмечается, что экскурсия "Новая эра Площади" позволит погрузиться в историю прошлых эпох и оценить изменения, произошедшие на ВДНХ за последние десятилетия.

В Москве открыли выставку "Моторы войны"