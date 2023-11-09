Pixar представил тизер "Головоломки-2"

Видео: youtube.com/Pixar

Американская студия компьютерной анимации Pixar Animation Studios представила тизер "Головоломки-2".

Продолжение картины выйдет в зарубежный прокат в июне 2024 года. Как и в первой части, повествование развернется в голове девочки-подростка Райли, которая на этот раз столкнется с новыми эмоциями.

Выход продолжения мультфильма "Головоломка" компания анонсировала еще в сентябре прошлого года. На режиссерском кресле Пита Доктера заменил Келси Манн.

Летом стало известно, что мультфильм от Pixar "Элементарно" продемонстрировал худший старт в США за всю историю студии. По данным СМИ, картину показали в 17 странах, не считая США, общая сумма сборов составила 44,5 миллиона долларов. На домашнем прокате проект собрал 25,9 миллиона долларов, что стало худшим дебютом компании.

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