Группа "Ногу Свело!" даст концерт в ДК имени Горбунова

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российская рок-группа группа "Ногу Свело!" сыграет большой осенний концерт 20 ноября. Мероприятие пройдет в 20:00 в ДК имени Горбунова.

Сет-лист концерта в этот раз составляли зрители, принявшие участие в голосовании. Узнать песни, за которые отдали больше всего голосов, можно с 31 октября в социальных сетях группы. Организаторы концерта отмечают, что 2020 год стал одним из наиболее продуктивных для группы, а зрители смогут услышать новые песни, записанные в этом году.

В конце мая группа провела трансляцию большого онлайн-концерта "72 часа до лета".

Группа "Ногу Свело!" появилась в конце 1980-х годов. Основатель и солист коллектива – Максим Покровский. В 2020 году группа выпустила 14-й альбом "Хочу бодаться", мини-альбом "4 стадии карантина" и записала синглы "Золотое время" и "Молчание ягнят".