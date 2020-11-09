Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

18:45

Группа "Ногу Свело!" даст концерт в ДК имени Горбунова

культура концерты

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российская рок-группа группа "Ногу Свело!" сыграет большой осенний концерт 20 ноября. Мероприятие пройдет в 20:00 в ДК имени Горбунова.

Сет-лист концерта в этот раз составляли зрители, принявшие участие в голосовании. Узнать песни, за которые отдали больше всего голосов, можно с 31 октября в социальных сетях группы. Организаторы концерта отмечают, что 2020 год стал одним из наиболее продуктивных для группы, а зрители смогут услышать новые песни, записанные в этом году.

В конце мая группа провела трансляцию большого онлайн-концерта "72 часа до лета".

Группа "Ногу Свело!" появилась в конце 1980-х годов. Основатель и солист коллектива – Максим Покровский. В 2020 году группа выпустила 14-й альбом "Хочу бодаться", мини-альбом "4 стадии карантина" и записала синглы "Золотое время" и "Молчание ягнят".

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать