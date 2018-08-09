Названа дата прощания с артисткой Тамарой Дегтяревой

Фото: кадр из фильма "Встречи на рассвете", режиссер Эдуард Гаврилов, Валерий Кремнев
Церемония прощания с народной артисткой РФ Тамарой Дегтяревой пройдет 11 августа, сообщает Агентство "Москва". В пресс-службе театра "Современник", где работала актриса, рассказали, что согласно воле Дегтяревой, ее кремируют.
Отпевание артистки пройдет в 11:00 в храме Федора Стратилата в Архангельском переулке, а затем в 13:00 в ритуальном зале Николо-Архангельского крематория состоится церемония прощания.
Место захоронения актрисы пока не сообщается, однако ранее родственники предполагали, что урну с прахом поместят рядом с могилой родителей Дегтяревой.
Тамара Дегтярева скончалась 9 августа на 75-м году жизни. Первый заместитель председателя Союза театральных деятелей Евгений Стеблов выразил соболезнования в связи с ее смертью.
"Очень яркая была натура. Замечательная была актриса. Очень жаль, что так трагически у нее случилось со здоровьем. Царствие ей небесное", – цитирует его RT.
Тамара Дегтярева была старейшей актрисой театра "Современник". Последние несколько лет она играла на сцене, несмотря на то, что была прикована к инвалидному креслу. Осенью 2012 года Дегтярева лишилась ноги. У актрисы были проблемы с сосудами и серьезная травма колена, которая давно ее беспокоила. Поэтому врачи вынуждены были пойти на ампутацию.
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