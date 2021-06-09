Москва онлайн покажет встречу с певицей Нюшей на экофестивале "Горизонт"

Фото: instagram.com/nyusha_nyusha

10 июня в "Москвариуме" в рамках экофестиваля "Горизонт" пройдет встреча с певицей и актрисой Нюшей, которая расскажет, с чего начать экологический образ жизни. Нюша познакомит собравшихся с концепцией своего экобренда Nyu_cycle и основами раздельного сбора отходов.

Экологический фестиваль "Горизонт" проходит с 5 июня по 4 июля в "Москвариуме" на ВДНХ. Его программа будет интересна тем, кому небезразлична тема экологии и сохранения окружающей среды. Гостей ждут лекции экологов и известных людей, встречи с лидерами экобизнеса и fashion-индустрии, мастер-классы и многое другое.

Смотрите трансляцию 10 июня в 17:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.