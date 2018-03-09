Директор "Современника" пообещал разобраться в ситуации c Ефремовым

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Директор Московского театра "Современник" Игорь Попов пообещал разобраться со скандалом вокруг актера Михаила Ефремова, который произошел во время спектакля "Не становись чужим" на сцене Самарского театра оперы и балета.

"Нельзя доверять только слухам и переписке в соцсетях", – заявил Попов, передает ТАСС.

Директор театра также отметил, что он выяснит, что на самом деле произошло в Самаре, после того, как группа, находившаяся на гастролях, вернется в Москву.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов сорвал спектакль в Самаре. По словам очевидцев, артист во время выступления делал замечания публике, употребляя при этом нецензурную лексику. О произошедшем зрители рассказали в социальных сетях.

Сам актер позже заявил, что присутствовавшие на спектакле "немножко не догнали" суть постановки.