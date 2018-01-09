Редкие фотографии Коко Шанель и Мэрилин Монро покажут в Москве

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

В Центре фотографии братьев Люмьер 17 января откроется выставка одного из самых известных фотографов Голливуда Дугласа Киркланда.

Экспозиция получит название "За кулисами". Она охватит всю 60-летнюю карьеру фотографа и сфокусируется на самых ярких ее этапах. Например, публике покажут закулисье голливудских киносъемок, которые проходили с 1960-х по 2010-е годы. Среди них "Звуки музыки", "Титаник", "Мулен Руж", "Великий Гэтсби" и многие другие.

Также будет представлена серия фотографий Мэрилин Монро 1961 года. Еще одним специальным проектом выставки станет серия фотографий о жизни и работе 79-летней Коко Шанель, созданная Дугласом Киркландом в Париже в 1962 году.

Увидеть на выставке можно будет фотографии Брижит Бардо, Марчелло Мастроянни, Софи Лорен, Марлен Дитрих, Питера О'Тула, Пола Ньюмана, Мэрил Стрип, Роберта де Ниро, Джека Николсона, Леонардо Ди Каприо, Кейт Уинслет и других.