В фестивале славянского искусства "Русское поле" поучаствуют 57 регионов

Фото: Портал Москва 24/Александр Авилов

В фестивале славянского искусства "Русское поле" примут участие 57 регионов России. VII Межрегиональный творческий фестиваль пройдет 18 августа в музее-заповеднике "Коломенское". В этом году мероприятие будет посвящено российской глубинке, ее народным промыслам, традициям и быту.

В этом году на "Русском поле" появятся абсолютно новые площадки. Среди них – "Монастырский двор", посвященный быту и жизненному укладу монастырей России и приуроченная к 1030-летию Крещения Руси. Гости "Монастырского двора" смогут услышать все многообразие русской традиции колокольного звона, от Калининграда до Камчатки.

В парке установят 56 специально отлитых колоколов знаменитой мастерской Ильи Дроздихина. 18 августа на фестиваль прибудут знаменитые звонари России, чтобы исполнить свои фирменные звоны.

На площадке "Девичий ряд" можно будет увидеть семь направлений работы российских дизайнеров в славянском стиле. Одно из них – повторение аутентичных костюмов российских губерний.

"Купеческий двор" покажет уникальные ремесленные изделия, в числе которых тумановская роспись, русская скань, хлудневская и филимоновская игрушка, изделия из капы и сувеля, редкая филигрань и бисероплетение, камнерезные изделия и многое другое. На площадке "Богатырская застава" гости впервые увидят славянские силовые развлечения, например, богатырскую карусель.

На "Сытном дворе" посетителей накормят большой окрошкой и традиционными славянскими угощениями. В фестивале впервые примут участие российские сыроварни и производители ремесленного хлеба.

Также гостей ждет концерт. Главные гостями станут хор Сретенского монастыря, Мужской хор Данилова монастыря, Кубанский казачий хор, Театр танца "Гжель", Пелагея, Надежда Бабкина и театр "Русская песня", Тина Кузнецова, Ольга Кормухина и Алексей Белов, Бурито и Владимир Пресняков.

Также в столице скоро начнется фестиваль "Времена и эпохи". Он будет проходить с 10 по 22 августа. Площадки фестиваля образуют в городе непрерывный маршрут в 10 километров. Прогуливаясь по бульварам, гости увидят исторические спектакли, а также примерят исторические костюмы и примут участие в ремесленных мастер-классах.

Также в это время в городе организуют 340 бесплатных пешеходных экскурсий по центру Москвы. Маршруты пройдут по историческим улицам и площадям. Посетители узнают, когда появилась улица Петровка, почему Чистые пруды называют "чистыми" и как раньше выглядела Тверская улица.