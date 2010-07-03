Умерла еще одна девушка Джеймса Бонда

Сербская актриса Надя Регин, сыгравшая одну из девушек агента 007 Джеймса Бонда, умерла в возрасте 87 лет, сообщается в Twitter-аккаунте киносаги.
"Наши мысли с ее родными и друзьями в этот печальный момент", – отмечается в заявлении.
We are very sorry to learn that Nadja Regin has passed away at the age of 87. Nadja appeared in two Bond films, FROM RUSSIA WITH LOVE and GOLDFINGER. Our thoughts are with her family and friends at this sad time. pic.twitter.com/PVriNun3MY
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