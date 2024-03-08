Почти 3,5 тысяч человек посетили Музей Победы 8 марта

Фото: Москва 24/Аньон Великжанин

Почти 3,5 тысяч человек посетили Музей Победы и его филиалы 8 марта, рассказали в пресс-службе учреждения.

По их данным, гостей ждала большая бесплатная программа: экскурсии, выставки, концерты, мастер-классы и кинопоказы. Всего в рамках акции волонтеры вручили женщинам-гостям экспозиции более 500 тюльпанов.

Экскурсоводы провели бесплатные экскурсии, в ходе которых рассказали о подвигах советских женщин в ходе Великой Отечественной войны. Также специалисты подготовили для посетителей две большие музыкальные программы.

"В концертных залах прозвучали композиции о весне, любви и прекрасных женщинах в исполнении пианиста-виртуоза, музыканта театра Терезы Дуровой Александра Тевелева и участников проекта "Голос" на Первом канале", – добавили в телеграм-канале музея.

Ранее стало известно, что вход в музей на Поклонной горе для женщин 8 марта будет бесплатным. Соответствующие мероприятия планировалось начать в 14 часов.

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