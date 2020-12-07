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Культура

14:37

Три отечественных фильма претендуют на "Золотой глобус"

культура

Фото: кадр из фильма "Спутник", режиссер – Егор Абраменко

Три российских фильма вошли в лонг-лист кинопремии "Золотой глобус". Среди номинантов – "Текст" режиссера Клима Шипенко, "Спутник" Егора Абраменко и "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского. Об этом сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что всего в список претендентов вошли 138 фильмов из 77 стран, в том числе картины отечественных режиссеров, снятых в рамках международных проектов. К таким относятся фильм "Конференция", режиссером которого стал Иван Твердовский, произведенный совместно специалистами из России, Эстонии, Великобритании и Италии, а также совместный проект России, Белоруссии и Германии – "Уроки Фарси" режиссера Вадима Перельмана.

Церемония вручения "Золотого глобуса" состоится 28 февраля 2021 года.

Ранее кинокритики The New York Times составили топ-10 лучших картин 2020 года. В их число вошел фильм "Дылда" Кантемира Балагова.

Россия выдвинула фильм Кончаловского на "Оскар"

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