"С Новым годом, крошка!": "Мумий Тролль" сыграет на "ВТБ Арене" большой сольный концерт

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12 декабря группа "Мумий Тролль" сыграет большой сольный концерт на "ВТБ Арене". В программе "С Новым годом, крошка!" – хиты разных альбомов группы: от "Морской" до "Мемуаров", от "Икры" до релиза 2018 года "Восток Х Северозапад". Но настоящим гостем программы станет праздник зимы, снега и волшебства – юбилей песни "С Новым годом, крошка!", которая раз и навсегда внесла дух настоящего рок-н-ролла в новогодний подарок, обычно состоящий из песен про конфеты и мандарины.

Программой "С Новым годом, крошка!" "Мумий Тролль" подведет своеобразные итоги насыщенного концертного года: 2019-й посвящен масштабному гастрольному туру по городам России и мира с программой "Морская Х Северозапад". Название его, как говорит Илья Лагутенко, – это курс движения группы. "Наше музыкальное путешествие продолжается, мы вместе смотрим за новые горизонты," – говорит он.

Сейчас российскую рок-сцену сложно представить без хитов "Мумий Тролля" – песни "Владивосток 2000″, "Утекай", "Это по любви", "Фантастика", "С Новым годом, крошка!" знают наизусть, легко угадывают по первым аккордам. "Мумий Тролль" всегда открыт экспериментам: от выступления в жерле вулкана или на палубе корабля до акустических концертов без симфонического оркестра, где любимые композиции предстают в совершенно новом звучании. И каждый концерт – это оригинальная и запоминающаяся сценография, это грандиозное событие, неизменно проходящее с аншлагом.

Планируйте свое музыкальное путешествие с "Мумий Троллем" уже сейчас! Билеты доступны по ссылке.