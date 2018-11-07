Писатель Николя Матье стал обладателем Гонкуровской премии

Фото: depositphotos/Ivankmit

Обладателем Гонкуровской премии – самой престижной литературной награды Франции – стал автор романа "Дети после них" Николя Матье, сообщает РИА Новости.

Действия в книге происходят в 1992 году. Главный герой – 14-летний подросток по имени Антони. Он переживает первую любовь и события, которые определят дальнейшую жизнь.

Гонкуровской премии более ста лет. Она вручается за лучший роман на французском языке. Премия названа именем французских классиков братьев Гонкуров – Эдмона Луи Антуана и Жюля Альфреда Юо. Младший из них, Эдмон, завещал свое состояние литературной академии, которая стала называться Гонкуровской и учредила ежегодную одноименную премию.

Победителя определяет жюри из десяти членов академии на специальной встрече в парижском ресторане "Друан". У каждого академика один голос, президент обладает двумя голосами.

Размер Гонкуровской премии составляет символическую сумму – 10 евро. Однако премия приносит лауреату популярность и способствует высоким тиражам.