Пресс-атташе Бабкиной не стал комментировать доклад Transparency International

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Пресс-атташе народной артистки Надежды Бабкиной не стал комментировать утверждения российского отделения Transparency International о наличии у нее конфликта интересов из-за того, что она одновременно является и депутатом Мосгордумы, и руководителем театра "Русская песня".

Transparency International опубликовало доклад, в котором заявило, что в качестве депутата артистка контролирует деятельность департамента культуры Москвы, который при этом является учредителем "Русской песни".

"Когда Бабкина заключает договор с собственным театром о выступлении на его сцене, учредитель должен согласовывать эту сделку", – отметила организация.

По предположениям Transparency International, данная ситуация создает круговой конфликт интересов.

Пресс-атташе Бабкиной и театра "Русская песня" Константин Филиппов отказал комментировать эту информацию.

Московский государственный музыкальный театр фольклора "Русская песня", руководителем которого является Надежда Бабкина, ведет свою деятельность с 2000 года. Ключевое направление деятельности театра – знакомство публики с традиционной культурой народов многонациональной России.