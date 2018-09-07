Пресс-атташе Бабкиной не стал комментировать доклад Transparency International

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Пресс-атташе народной артистки Надежды Бабкиной не стал комментировать утверждения российского отделения Transparency International о наличии у нее конфликта интересов из-за того, что она одновременно является и депутатом Мосгордумы, и руководителем театра "Русская песня".
Transparency International опубликовало доклад, в котором заявило, что в качестве депутата артистка контролирует деятельность департамента культуры Москвы, который при этом является учредителем "Русской песни".
"Когда Бабкина заключает договор с собственным театром о выступлении на его сцене, учредитель должен согласовывать эту сделку", – отметила организация.
По предположениям Transparency International, данная ситуация создает круговой конфликт интересов.
Пресс-атташе Бабкиной и театра "Русская песня" Константин Филиппов отказал комментировать эту информацию.
Московский государственный музыкальный театр фольклора "Русская песня", руководителем которого является Надежда Бабкина, ведет свою деятельность с 2000 года. Ключевое направление деятельности театра – знакомство публики с традиционной культурой народов многонациональной России.
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