В Marvel анонсировали смерть доктора Стрэнджа

Фото: кадр из фильма "Доктор Стрэндж"; режиссер – Скотт Дерриксон; производство – Marvel Studios Inc.

Компания Marvel анонсировала новую линейку комиксов о предполагаемой гибели одного из персонажей доктора Стрэнджа. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Предполагается, что сюжет под названием "Смерть доктора Стрэнджа" начнут публиковать в сентябре 2021 года.

Как ожидается, новое направление для комиксного воплощения персонажа не скажется на фильме "Доктор Стрэндж: Мультивселенная безумия", который снимает Сэм Рэйми.

В мае в Сети показали первый трейлер блокбастера "Вечные", основанного на комиксах Marvel. Главные роли в картине исполнили Анджелина Джоли, Кит Харингтон, Сальма Хайек и Ричард Мэдден.