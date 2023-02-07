Выписавшийся из больницы Николай Дроздов раскрыл секрет долголетия

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Выписавшийся из больницы телеведущий Николай Дроздов рассказал, что для долгих лет жизни необходимо меньше есть и постоянно выполнять зарядку. Об этом сообщает Life.ru.

"Есть чаще, но понемногу. Из-за стола вставать надо, как будто хочешь немножко поесть. И конечно, лишний вес – это самый первый погубитель. Кроме того, постоянная зарядка. У меня есть брошюра, лечебная физкультура, и вот я за день раз по пять сижу, стою, ложусь, повторяю, делаю," – отметил Дроздов.

Ранее сообщалось, что в больницу с травмами телеведущий попал 29 января. Происшествие произошло, когда он неудачно вышел из автомобиля и поскользнулся. После инцидента он не сразу обратился к медикам, а только через три часа. Врачи диагностировали у Дроздова переломы 7 ребер.

Телеведущего выписали из больницы 7 февраля. У Дроздова уже зажили все трещины и переломы, но ему предстоит период реабилитации, в котором ему поможет его дочь.

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