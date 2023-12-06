Умерла художник мультфильмов "Простоквашино" и "Винни-Пух" Богомолова

Фото: телеграм-канал "Мульти-Шмульти"

Советский и российский художник-мультипликатор и режиссер Наталья Богомолова скончалась в возрасте 83 лет. Об этом заявил шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков в своем телеграм-канале.

"Она одна из лучших, легендарных мастеров мультипликата, из тех, кто создавал новое лицо советской анимации", – отметил он.

Как подчеркнул шеф-редактор "Союзмультфильма", на работах Богомоловой, число которых составляет более 200, выросло не одно поколение. Так, она создавала мультфильмы "Жил-был пес", "Дядя Степа – миллиционер", "Котенок по имени Гав", "Халиф-аист", а также истории о Винни-Пухе, деревне Простоквашино и другие. Он уточнил, что последняя картина режиссера была выпущена в 2015 году.

Богомолова с 1959 по 1961 год училась на курсах художников-мультипликаторов при "Союзмультфильме", затем до 1968 года – на историческом факультете МГУ. В 1957 году она устроилась работать декоратором в Театр имени Моссовета, а уже через два года стала мультипликатором в "Союзмультфильме" (позже художником-постановщиком и режиссером).

