Москва онлайн посетит закрытый показ фильма "Новогодний шеф"

Фото: кадр из фильма "Новогодний шеф"; режиссер – Василий Ровенский; производство – "КиноФирма"

7 декабря состоится предпремьерный показ комедийного фильма "Новогодний шеф" режиссера Василия Ровенского. Ведущий Москвы 24 Давид Виннер и корреспондент Москвы онлайн Лариса Соколова пообщаются с создателями ленты.

Роли в фильме исполнили Павел Прилучный, Зоя Бербер, Дарья Урсуляк, Илья Любимов, Андрей Ургант, Ольга Волкова, Павел Ворожцов.

Посмотреть картину в кинотеатре можно будет с 14 декабря.

Смотрите прямую трансляцию 7 декабря в 19:10 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.