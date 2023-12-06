06 декабря, 15:26События
Москва онлайн посетит закрытый показ фильма "Новогодний шеф"
Фото: кадр из фильма "Новогодний шеф"; режиссер – Василий Ровенский; производство – "КиноФирма"
7 декабря состоится предпремьерный показ комедийного фильма "Новогодний шеф" режиссера Василия Ровенского. Ведущий Москвы 24 Давид Виннер и корреспондент Москвы онлайн Лариса Соколова пообщаются с создателями ленты.
Роли в фильме исполнили Павел Прилучный, Зоя Бербер, Дарья Урсуляк, Илья Любимов, Андрей Ургант, Ольга Волкова, Павел Ворожцов.
Посмотреть картину в кинотеатре можно будет с 14 декабря.
Смотрите прямую трансляцию 7 декабря в 19:10 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.