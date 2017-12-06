Мемориальную доску Солженицыну откроют на Тверской

Фото: ТАСС/Владимир Зимин
Мемориальную доску писателю Александру Солженицыну откроют 11 декабря в доме, где создается его музей-квартира. Торжественная церемония состоится в 15:00 по адресу Тверская, дом 12, строение 8.
Мемориальный музей писателя создается в квартире, где он был арестован в 1974 году, сообщает пресс-служба Роспечати.
В церемонии открытия примут участие вице-премьер Сергей Приходько, президент Русского благотворительного фонда Александра Солженицына Наталья Солженицына, советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой, глава Роспечати Михаил Сеславинский и другие.
Над созданием мемориальной доски работал скульптор Андрей Ковальчук.
К 100-летию со дня рождения Солженицына, которое будет отмечаться в 2018 году, запланировано более 80 мероприятий, на которых можно будет поближе познакомиться с творчеством писателя.
В октябре министерство культуры РФ объявило творческий конкурс на лучшее архитектурно-скульптурное решение памятника Александру Солженицыну в столице.
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