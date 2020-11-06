В Сети представили посмертный альбом Эннио Морриконе

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В интернете представили посмертный альбом итальянского композитора Эннио Морриконе, который ушел из жизни в июле 2020 года.

В пластинку под названием Morricone Segreto вошли 27 композиций, которые были созданы в 1960–1980 годы, 7 треков, которые не издавались раньше, а также мелодии экспериментального жанра, которые автор написал для кинолент.

"Каждый трек наполнен лирикой, чувством юмора, интенсивной оркестровкой и озорным духом композитора", – отметили эксперты в издании Ansa.

Уточняется, что 10 ноября – в день рождения Морриконе – альбом представят на компакт-дисках и пластинках. Пока композиции автора доступны только на цифровых площадках.

Итальянский композитор умер в возрасте 91 года. Он скончался в одной из клиник Рима от последствий падения.

Эннио Морриконе написал музыку к более чем 500 фильмам, также на его счету более 100 самостоятельных произведений. Композитор получил множество международных призов.

Морриконе является девятикратным лауреатом премии "Давид ди Донателло" за лучшую музыку к различным фильмам, трехкратным лауреатом премии "Золотой глобус", а также двукратным обладателем "Оскара".

