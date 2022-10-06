Netflix заявлял о желании создать киновселенную "Властелина колец"

Фото: YouTube/"Видео Фокс"

Стриминговая платформа Netflix хотела создать киновселенную "Властелина колец", похожую на Marvel. Студия предлагала снять несколько фильмов, посвященных отдельным персонажам. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Исполнительные продюсеры сериала "Властелин колец: Кольца власти" Джон Д. Пэйн и Патрик МакКей поделились подробностями создания многосерийной картины. В свое время Netflix заявлял, что готов вложить на экранизацию книг Джона Рональда Руэла Толкина 250 миллионов долларов.

Кроме того, в конкурсе участвовала такая крупная американская студия, как HBO. Она пожелала изменить оригинальную историю и представить ее в рамках нескольких эпизодов.

Ранее сообщалось, что недалеко от Лондона стартовали съемки второго сезона сериала "Властелин колец: Кольца власти", он будет состоять из восьми серий. В историю введут нового персонажа – Кирдана Корабела, одного из старейших эльфов Средиземья.

Первые эпизоды сериала вышли на стриминговой площадке Amazon Prime Video в начале сентября. Последнюю серию первого сезона зрители увидят 14 октября.

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