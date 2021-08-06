Москва онлайн покажет конкурс косплея на фестивале "Стримфест"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

С 7 по 8 августа в технопарке "Сколково" пройдет пятый фестиваль стрим-культуры "Стримфест". В нем примут участие стримеры различных тематик: видеоигры, музыка, фитнес, рисование и другие. Все они смогут сразу в офлайне и онлайне пообщаться со зрителями.

Одно из ярких событий пройдет 8 августа — конкурс косплея "фанбатл". Участники нарядятся в костюмы любимых героев видеоигр, книг, комиксов, сериалов и фильмов и продемонстрируют свои образы на главной сцене фестиваля.

Смотрите трансляцию 8 августа в 13:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.