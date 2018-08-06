Стартовала продажа билетов на выставку "Шедевры живописи и гравюры эпохи Эдо"

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко
Открылась онлайн-продажа билетов на выставку "Шедевры живописи и гравюры эпохи Эдо" в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.
"Билеты в кассах музея можно приобрести в день посещения", – говорится в сообщении пресс-службы музея.
В музее отметили, что выставка полностью сменится через месяц в соответствии с правилами экспонирования особо хрупких предметов графики и шелка. Первую часть работ посетители смогут увидеть в период с 4 сентября по 30 сентября, вторую – с 3 октября по 28 октября.
Таким образом, у посетителей будет возможность увидеть две разных экспозиции. При этом билет на каждый этап выставки необходимо приобрести отдельно.
Выставка "Шедевры живописи и гравюры эпохи Эдо" станет главным событием перекрестного года культуры России и Японии. На ней будет представлено более 130 работ различных традиционных художественных школ Японии.
В свою очередь Пушкинский музей представил выставку "Эволюция французского пейзажа из собраний ГМИИ им. А. С. Пушкина" в токийском Metropolitan Art Museum и Национальном музее искусств в Осаке.
1 августа в Центральном Манеже открылась выставка современного искусства Москвы "Здесь и сейчас". Цель проекта – выявить новые художественные тенденции и направления, которые сближают актуальное искусство с жизнью города.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: