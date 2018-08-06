Стартовала продажа билетов на выставку "Шедевры живописи и гравюры эпохи Эдо"

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Открылась онлайн-продажа билетов на выставку "Шедевры живописи и гравюры эпохи Эдо" в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

"Билеты в кассах музея можно приобрести в день посещения", – говорится в сообщении пресс-службы музея.

В музее отметили, что выставка полностью сменится через месяц в соответствии с правилами экспонирования особо хрупких предметов графики и шелка. Первую часть работ посетители смогут увидеть в период с 4 сентября по 30 сентября, вторую – с 3 октября по 28 октября.

Таким образом, у посетителей будет возможность увидеть две разных экспозиции. При этом билет на каждый этап выставки необходимо приобрести отдельно.

Выставка "Шедевры живописи и гравюры эпохи Эдо" станет главным событием перекрестного года культуры России и Японии. На ней будет представлено более 130 работ различных традиционных художественных школ Японии.

В свою очередь Пушкинский музей представил выставку "Эволюция французского пейзажа из собраний ГМИИ им. А. С. Пушкина" в токийском Metropolitan Art Museum и Национальном музее искусств в Осаке.

1 августа в Центральном Манеже открылась выставка современного искусства Москвы "Здесь и сейчас". Цель проекта – выявить новые художественные тенденции и направления, которые сближают актуальное искусство с жизнью города.