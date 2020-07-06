Сталлоне рассказал о работе над режиссерской версией "Рокки 4"

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Сильвестр Сталлоне рассказал о работе над режиссерской версией фильма "Рокки 4", сообщает "Газета.ру".

Как подчеркнул актер, работа уже началась. Он пообещал, что результат будет удивительным.

Четвертая часть фильма о боксере Рокки Бальбоа вышла в 1985 году. В этой части франшизы герой Сталлоне сражается с советским боксером Иваном Драго в исполнении Дольфа Лундгрена.

Ранее также сообщалось, что Сильвестр Сталлоне планирует снять биографический фильм о Джеке Джонсоне – первом афроамериканском боксере, завоевавшем титул чемпиона в супертяжелом весе. Студия Сталлоне будет сотрудничать во время съемок с Metro Goldwyn Mayer Pictures.