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Москва 24 покажет пресс-конференцию, приуроченную к обновлению Московского театра-студии
Фото: Москва 24/Никита Симонов
7 июня в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" пройдет пресс-конференция на тему "Новое рождение Московского театра".
Как мастерская студенческих спектаклей превратилась в полноценный театр-студию? Каким теперь будет репертуар обновленного театра? Какие возможности для творчества созданы в новом сценическом пространстве? Об этом и многом другом будут рассказывать:
- руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский;
- народный артист России, актер, режиссер Всеволод Шиловский;
- директор Московского театра-студии Всеволода Шиловского Константин Хромушкин;
- актриса Московского театра-студии Всеволода Шиловского Виктория Пархоменко;
- актриса Московского театра-студии Всеволода Шиловского Татьяна Дербенева.
Смотрите прямую трансляцию 7 июня в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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