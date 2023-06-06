Москва 24 покажет пресс-конференцию, приуроченную к обновлению Московского театра-студии

Фото: Москва 24/Никита Симонов

7 июня в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" пройдет пресс-конференция на тему "Новое рождение Московского театра".

Как мастерская студенческих спектаклей превратилась в полноценный театр-студию? Каким теперь будет репертуар обновленного театра? Какие возможности для творчества созданы в новом сценическом пространстве? Об этом и многом другом будут рассказывать:



руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский;

народный артист России, актер, режиссер Всеволод Шиловский;

директор Московского театра-студии Всеволода Шиловского Константин Хромушкин;

актриса Московского театра-студии Всеволода Шиловского Виктория Пархоменко;

актриса Московского театра-студии Всеволода Шиловского Татьяна Дербенева.

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Смотрите прямую трансляцию 7 июня в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.