Москва онлайн покажет поэтический вечер, посвященный Андрею Вознесенскому

Фото: РИА Новости/Виталий Савельев

7 апреля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть поэтический вечер, посвященный творчеству Андрея Вознесенского "Ностальгия по настоящему". В программе концерта прозвучат стихотворения и песни на стихи поэта в исполнении молодых актеров и музыкантов.

Мероприятие пройдет в Гостином дворе в рамках ярмарки интеллектуальной литературы non/fictio№. Участниками ярмарки в этом году стали 277 издательств, книготорговых компаний и культурных институций. Гости могут посетить встречи с писателями, режиссерами, издателями и другими деятелями искусства.

Смотрите прямую трансляцию 7 апреля в 19:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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