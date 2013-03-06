В Дарвиновском музее 16 марта пройдет Всемирный день воды

В Государственном Дарвиновском музее 16 марта пройдет Всемирный день воды. Специально для любителей загадок проведут "А-ква-квест" о водных и околоводных обитателях Земли. Тот, кто правильно ответит на все вопросы, получит личный водный паспорт, информирует пресс-служба столичного департамента культуры.

"В этот день в гостях у Дарвиновского музея специалисты кафедры гидробиологии биологического факультета МГУ проводят интерактивное занятие "Живая капля" о жизни в воде. Свойства и возможности воды поразительны, и в этом легко убедиться, став участником опытов с водой", - говорится в сообщении.

В этот день музей предлагает поучаствовать в увлекательных занятиях, играх и мастер-классах на празднике, посвященном воде и ее обитателям.

Мероприятие пройдет 16 марта с 10:00 до 16:00.