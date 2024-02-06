Умер актер из сериалов "Счастливы вместе" и "Глухарь" Александр Симонец

Фото: кадр из сериала "Глухарь"; режиссер – Гузэль Киреева, Вячеслав Каминский, Тимур Алпатов, Рустам Уразаев; производство – Dixi-ТВ

Артист Амурского областного театра драмы Александр Симонец умер в возрасте 61 года в Благовещенске. Об этом сообщается на сайте театра.

В некрологе указали, что актер скончался 6 февраля, смерть наступила скоропостижно. Подчеркивается, что амурский зритель знает его по роли Игоря – отца семейства из спектакля "Весы" Евгения Гришковца и по роли грузинского князя Вано Пантиашвили в постановке "Ханума" Авксентия Цагарели.

Симонец родился 3 апреля 1962 года в Благовещенске. Более 20 лет он работал в Московском академическом театре сатиры, служил в столичном театре-студии "Бенефис".

С 2001 по 2004 год актер исполнял главную роль в ситкоме "Дружная семейка". Кроме того, он сыграл эпизодические роли в сериалах "Счастливы вместе", "Глухарь", "Моя прекрасная няня" и других.