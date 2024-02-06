Умер актер из сериала "Доктор Кто" Майкл Джейстон

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Британский актер Майкл Джейстон, который прославился благодаря роли в сериале "Доктор Кто", умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

По информации издания, актер скончался после долгой и продолжительной болезни.

"Тем, кто был знаком с Майклом, хорошо известно, что он был человеком, полным любви, радости и смеха", – заявили близкие актера.

Помимо "Доктора Кто", Джейстон снимался в сериалах "Чисто английское убийство", "Только дураки и лошади" и "Эммердейл". При этом актер смог сыграть последнего русского императора в фильме "Николай и Александра" о падении дома Романовых.

