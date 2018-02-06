Государственный исторический музей можно посетить бесплатно 9 февраля

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Государственный исторический музей будет работать бесплатно в честь своего 146-летия в пятницу, 9 февраля.
Посетители смогут увидеть основную экспозицию, а также выставки "Памятник Минину и Пожарскому в Москве. К 200-летию главного скульптурного монумента России" и "Кубанские казаки. Страницы истории Кубанского казачьего войска XVIII-XXI веков", сообщается на сайте Российского военно-исторического общества.
Кроме того, для гостей устроят интерактивные занятия, мастер-классы, концерты, квесты и экскурсии. Мероприятия в честь дня рождения продолжатся 10 и 11 февраля.
А 13 февраля москвичей ждут бесплатные экскурсии в Мемориальной усадьбе Федора Шаляпина. В этот день отмечается 145-летие со дня рождения певца.
Для всех желающих проведут экскурсии по усадьбе – "Шаляпин-сказочник", "В гостях у Федора Шаляпина", а также по выставке "Царь-Бас и царь Борис", сообщает Агентство "Москва".
В день рождения в музее состоится вечер-концерт "Vivat Шаляпин!", во время которого гостям продемонстрируют редкие фотоснимки и личные вещи исполнителя. На сцене выступят лауреаты международных конкурсов, Московского музыкального театра "Новая опера" и театра "Геликон-опера".
Бесплатные экскурсии в столице пройдут также во время фестиваля "Московская Масленица". В ходе 40 прогулок участникам расскажут о том, какие масленичные увеселения предпочитали москвичи в различные эпохи, и о выдающихся деятелях искусства.
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