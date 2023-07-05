Умер заслуженный артист России Алексей Кузнецов

Фото: vakhtangov.ru

Актер театра имени Вахтангова, заслуженный артист РФ, режиссер Алексей Кузнецов умер на 83-м году жизни. Информация об этом появилась на сайте театра.

Отмечается, что о дате церемонии прощания будет объявлено позже.

Алексей Кузнецов родился 14 мая 1941 года. В 1954 году он начал сниматься в кино. Через 10 лет с красным дипломом окончил Театральное училище имени Бориса Щукина.

Кузнецов знаком зрителям по ролям герцога Бекингэма в картине "Д'Артаньян и три мушкетера", Кирсанова-старшего в четырехсерийном фильме "Отцы и дети", Сергея Кузнецова в "Зеленом огоньке". В Вахтанговском театре он проработал более 55 лет.