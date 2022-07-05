Сергей Трофимов выступит с концертом в Зеленом театре на ВДНХ

Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости

8 июля Сергей Трофимов сыграет большой летний концерт на открытой сцене Зеленого театра ВДНХ. В этот вечер музыкант представит программу "55 на Бис!", приуроченную к своему юбилею. Начало концерта – в 20:00.

Поклонники артиста в приятной атмосфере смогут послушать любимые хиты, которые уже давно стали народными. Сергей Трофимов носит звание заслуженного артиста РФ, исполняет композиции в разных стилях – шансон, романс, рок и авторская песня.

В 2000 году артист опубликовал свою первую книгу стихов, после выхода которой был принят в Союз писателей РФ. В 2006 году Трофимов опубликовал второй сборник стихов под названием "240 страниц". Также песни музыканта использовались в нескольких фильмах "Бабло", "Верю", "Александровский сад" и других.

Билеты можно приобрести по ссылке.