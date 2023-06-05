Сценарист мультфильма "Незнайка на Луне" Владимир Голованов умер в возрасте 83 лет

Фото: телеграм-канал "Мульти-Шмульти"

Российский драматург, писатель и автор сценариев к мультфильмам "Фильм, фильм, фильм", "Горшочек каши", "Незнайка на Луне" Владимир Голованов умер в возрасте 83 лет. Об этом в своем телеграм-канале рассказал шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков.

"Владимир Антонович Голованов (11.12.1939 – 05.06.2023) – заслуженный деятель искусств РФ, драматург, поэт, педагог, один из организаторов Открытого российского фестиваля анимации в Суздале (Тарусе)", – поделился он.

Капков добавил, что мастер выступал автором сценариев таких мультфильмов, как "Фильм, фильм, фильм", "Жихарка", "Девочка и медведь", "Зимовье зверей", "Великан-эгоист", "Горшочек каши", "Бескрылый гусенок", "Потерялась птица в небе", "Ночь перед Рождеством", "Незнайка на Луне". Кроме того, он написал сценарии к картинам "Лукоморье. Няня", "Евстифейка-волк", "Желтухин", "Снегурочка", "Он и Она" и "Сказка про Елочку".

Голованов родился 11 декабря 1939 года в Новосибирске. В 1963 году окончил Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова.

Уже в 1970-м выучился Высшим курсам сценаристов и режиссеров при вузе. Сценарий к "Фильм, фильм, фильм" стал дебютным в мультипликации.