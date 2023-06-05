Умер актер из сериалов "След" и "Законы улиц" Андрей Торхов

Фото: ТАСС/Борис Клипиницер

Актер из сериалов "След" и "Законы улиц" Андрей Торхов умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщается на сайте Рязанского театра юного зрителя (ТЮЗ).

"Это был человек с богатой творческой биографией, имевший мощный, яркий талант", – говорится в сообщении.

В 1979 году Торхов окончил Высшее театральное училище имени Бориса Щукина. После этого он работал в Театре имени Евгения Вахтангова, Челябинском театре драмы имени Самуила Цвиллинга, Рязанском театре драмы, Рязанской областной филармонии.

С 2011 года мужчина преподавал актерское мастерство в Ярославском театральном институте на базе Рязанского ТЮЗ.

За всю историю карьеры актер снялся в фильме "Сюда не залетали чайки", сериалах "След", "Законы улиц", "Огни большого города" и других телевизионных проектах.

В связи со смертью актера в Рязанском ТЮЗ выразили соболезнования его родным и близким.

