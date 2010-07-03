Выступление Дианы Арбениной на Красной площади. Прямой эфир

Сегодня певица Диана Арбенина читает стихи из сборника "Бег" и фрагменты из прозы "Тильда", а также свои новые творения в рамках книжного фестиваля на Красной площади, который приурочен ко дню рождения А. С. Пушкина и Дню русского языка.

Книжный фестиваль "Красная площадь" проходит с 1 по 6 июня в Москве на Красной площади. В этом году он проходит под знаком Года театра и Международного года языков коренных народов.