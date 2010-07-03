Монеточка и Лиза Громова выступят на Bosco Fresh Fest

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Bosco Fresh Fest обновил список артистов дневной программы. К уже объявленным James Blake, Róisín Murphy, Roosevelt и Still Corners присоединились Монеточка и Лиза Громова.

Начинавшая как автор цепляющих музыкальных мемов, Монеточка ворвалась на большую сцену со своим последним альбомом "Раскраски для взрослых". В творчестве артистка вдохновляется советской эстрадой и создает элегантную и ненавязчивую поп-музыку, делая особую ставку на актуальные и глубокие тексты.

Лиза Громова – в прошлом вокалистка совместного с Петаром Мартичем ("Пасош") проекта "Озёра". В 2018-м она начала сольную карьеру, выпустив студийный альбом "Прелесть". Пластинка состояла из искренних инди-поп-композиций, а заключительный трек альбома был записан совместно с Мальбэк.

Начиная с 2012 года на площадке Bosco Fresh Fest собираются самые долгожданные исполнители из России, Европы и Америки. Хотя музыка – главный элемент фестиваля, ей он не ограничивается. Гости получат все составляющие яркого летнего воспоминания: от вкусной еды и лекций до стрельбы из лука и маркета с одеждой.

В этом году мероприятие пройдет 29 июня в Московском Дворце пионеров – памятнике советского модернизма, где в свое время воспитывали "новых людей для новой страны". Здесь проходили детские кружки по науке, спорту и искусству, а сегодня учат кибернетике и робототехнике, снимают кино и ставят спектакли. Фестиваль впервые в современной истории объединит настоящее и прошлое советского памятника, наполнив его новыми людьми, музыкой и духом.

Билеты доступны по ссылке.