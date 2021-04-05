Москва 24 проведет акцию памяти "Московское ополчение"

Фото: Фотохроника ТАСС

Телеканал Москва 24 проводит акцию памяти "Московское ополчение", посвященную 80-летию формирования дивизий Московского народного ополчения и 80-летию начала Битвы за Москву.

"Мы предлагаем присоединиться к съемкам документального фильма в память о погибших ополченцах Москвы. Для этого пришлите информацию о своем родственнике, расскажите его историю и загрузите фотографию на страницу проекта opolchenie.m24.ru", – говорится в сообщении.

Узнать подробнее об акции и почитать истории семей участников народного ополчения можно на сайте opolchenie.m24.ru.

2 июля 1941 года Военный совет Московского военного округа выпустил "Постановление о добровольной мобилизации жителей Москвы и области в народное ополчение". Всего за пять дней в столице сформировали для отправки на фронт 16 дивизий и большое количество истребительных батальонов. В ряды ополчения вступили более 160 тысяч москвичей.