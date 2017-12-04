Филипп Киркоров анонсировал участие в Евровидении

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Филипп Киркоров заявил, что ему предложили продюсировать участника музыкального конкурса Евровидение от "одной дружественной нам страны".
По словам певца, он согласился. "Моя Dream Team сделает все возможное для блестящего номера – от песни до постановки", – передают его слова "Дни.ру".
Ранее Киркоров работал с участниками от Белоруссии – Анжеликой Агурбаш и Дмитрием Колдуном. Сам певец тоже участвовал в Евровидении: в 1995 году композиция "Колыбельная для вулкана" принесла ему 17-е место.
В 2017 году Россия не поехала на конкурс, так как служба безопасности Украины запретила певице Юлии Самойловой въезд в страну на три года. Она представит страну на Евровидении в 2018 году в Лиссабоне.
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