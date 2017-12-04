Филипп Киркоров анонсировал участие в Евровидении

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Филипп Киркоров заявил, что ему предложили продюсировать участника музыкального конкурса Евровидение от "одной дружественной нам страны".

По словам певца, он согласился. "Моя Dream Team сделает все возможное для блестящего номера – от песни до постановки", – передают его слова "Дни.ру".

Ранее Киркоров работал с участниками от Белоруссии – Анжеликой Агурбаш и Дмитрием Колдуном. Сам певец тоже участвовал в Евровидении: в 1995 году композиция "Колыбельная для вулкана" принесла ему 17-е место.

В 2017 году Россия не поехала на конкурс, так как служба безопасности Украины запретила певице Юлии Самойловой въезд в страну на три года. Она представит страну на Евровидении в 2018 году в Лиссабоне.