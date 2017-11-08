Пригожин призвал раз и навсегда отказаться от Евровидения

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов
Продюсер Иосиф Пригожин призвал навсегда отказаться от участия российских исполнителей в музыкальном конкурсе Евровидение.
"Конкурс ничего нам не дает, кроме постоянного унижения и ажиотажа. Я за хайп, но не за такой хайп, когда нам могут показывать на дверь. Когда говорят, что Украину оштрафовали, давайте тогда оштрафованные деньги, если они существуют, отправим в фонд помощи людям с ограниченными возможностями. Откроем фонд имени Юлии Самойловой. А так – плюнули, умылись и пошли дальше. Разве это нормально?", – сказал он, передает RT.
Пригожин также добавил, что конкурс не способствует улучшению имиджа страны.
Ранее глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин предложил отказаться от участия в Евровидении в следующем году из-за отношения организаторов конкурса к российской участнице Юлии Самойловой.
В 2017 году Россия не принимала участия в конкурсе. Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд в страну на три года.
Подробнее о ситуации вокруг музыкального конкурса читайте в нашем материале.
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