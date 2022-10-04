Москва онлайн: Николай Цискаридзе расскажет о преподавательском опыте

Фото: Москва 24/Александр Авилов

5 октября в МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция ректора Академии русского балета имени Вагановой, народного артиста России Николая Цискаридзе. Мероприятие приурочено ко Дню учителя.

Николай Цискаридзе поделится своим преподавательским опытом и расскажет об автобиографической книге "Мой театр".

НА НАШЕМ САЙТЕ ТРАНСЛЯЦИЯ НЕ СОСТОИТСЯ ПО УВАЖИТЕЛЬНЫМ ПРИЧИНАМ, СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ. СМОТРИТЕ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ НА САЙТЕ МИА "РОССИЯ СЕГОДНЯ"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!