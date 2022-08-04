Более 10 тыс человек посетили Музей Победы по "Пушкинской карте" с начала года

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Более 10 тысяч человек посетили Музей Победы по "Пушкинской карте" с начала 2022 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу музея.
"За семь месяцев 2022 года более 10 тысяч владельцев "Пушкинской карты" бесплатно посетили экспозиции, экскурсии, квесты, мастер-классы Музея Победы и его филиалов. Около 6 тысяч человек в рамках программы приобрели входной билет в музей. Гости могли ознакомиться с Залом славы и Залом исторической правды, экспозицией "Подвиг армии", выставками "Война: день за днем", "Реликвии Победы" и другими проектами музея", – сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что музей "Главные оружейные реликвии армии" по "Пушкинской карте" посетили 1,2 тысячи человек. Одной из самых популярных стала экспозиция "Оружие Победы". В ходе экскурсии гостям рассказывают о бомбардировках, знакомят с военно-транспортными самолетами, японскими танками и другими объектами.
Программа "Пушкинская карта" стартовала в России 1 сентября 2021 года. Она представляет собой банковскую карту, расплачиваться которой можно при покупке билетов на культурные мероприятия в определенные учреждения.
Ранее в Минкультуры РФ сообщили о распространении "Пушкинской карты" на военных. Заместитель главы ведомства Ольга Ярилова во время рабочей поездки на Дальний Восток рассказала, что в правительстве РФ продолжат работу над вопросом расширения категорий участников программы.
Ярилова также добавила, что 1,5 тысячи российских кинотеатров уже подключились к программе. Она напомнила, что по карте кинотеатры могут показывать отечественные фильмы, фильмы, созданные при поддержке Минкультуры, Фонда кино, регионов, а также ретроспективы и те фильмы, которые созданы без поддержки федерального бюджета.
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