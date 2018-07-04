Театр Олега Табакова сменит название‍

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Московский Театр-студия под руководством Олега Табакова сменит название, сообщает ТАСС.

С нового сезона, который стартует 4 сентября, театр будет официально носить имя своего основателя и будет называться "Театр Олега Табакова". По этой причине театр меняет и логотип.

Основатель и художественный руководитель театра Олег Табаков скончался 12 марта 2018 года в больнице после продолжительной болезни. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.

После смерти Табакова худруком "Табакерки" стал народный артист России Владимир Машков. Нового худрука представили труппе заммэра Москвы Леонид Печатников и глава департамента культуры Александр Кибовский.

Также Машков возглавил Театральную школу Олега Табакова, объединив под своим художественным руководством два главных детища Табакова – Театр и Школу.