Театр Олега Табакова сменит название‍

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Московский Театр-студия под руководством Олега Табакова сменит название, сообщает ТАСС.
С нового сезона, который стартует 4 сентября, театр будет официально носить имя своего основателя и будет называться "Театр Олега Табакова". По этой причине театр меняет и логотип.
Основатель и художественный руководитель театра Олег Табаков скончался 12 марта 2018 года в больнице после продолжительной болезни. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.
После смерти Табакова худруком "Табакерки" стал народный артист России Владимир Машков. Нового худрука представили труппе заммэра Москвы Леонид Печатников и глава департамента культуры Александр Кибовский.
Также Машков возглавил Театральную школу Олега Табакова, объединив под своим художественным руководством два главных детища Табакова – Театр и Школу.
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