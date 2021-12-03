Москва онлайн: Антон Долин и Галина Юзефович расскажут о первом романе Квентина Тарантино

Фото: Vianney Le Caer/Invision/AP

4 декабря издательство Individuum презентует первый роман Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Главный редактор издательства Феликс Сандалов вместе с кинокритиком Антоном Долиным и литературным критиком Галиной Юзефович обсудят творчество Тарантино в прямом эфире Москвы онлайн.

Наши зрители узнают, как книга повлияет на восприятие фильма "Однажды в Голливуде", почему Тарантино начал писать и что можно узнать о нем самом, читая роман.

Мероприятие пройдет в рамках Международной ярмарки интеллектуальной литературы non/fictio№23, которая открылась в Гостином дворе.

Смотрите трансляцию 4 декабря в 13:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.