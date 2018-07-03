Исторический музей сделают бесплатным для посетителей в футболках сборной России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вход в Государственный исторический музей 6 июля сделают бесплатным для посетителей в футболках сборной России, сообщил журналистам директор музея Алексей Левыкин.

По его словам, акцию "Поддержи российскую сборную" проведут накануне матча Россия – Хорватия, который состоится 7 июля, передает Агентство "Москва".

1 июля сборная России в серии послематчевых пенальти одержала сенсационную победу над Испанией и вышла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Триумф национальной сборной бурно отмечали на улицах и обсуждали в соцсетях. 7 июля в Сочи российские футболисты встретятся с командой Хорватии